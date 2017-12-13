Торги на российском фондовом рынке в среду завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи просел на 1,33% и составил 2 131,94 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,73% до 1 141,5 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 2,39%, «АЛРОСы» — на 2,51%, «Газпрома» — на 0,1%, Московской биржи — на 4,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,49%.



«Российские фондовые бенчмарки в среду, 13 декабря, не смогли зафиксироваться в районе локальных уровней сопротивления 2 150 пунктов и 1 150 пунктов. Мы не связываем сегодняшнее снижение индекса Мосбиржи в большей степени с тем, что курс доллара США повторно начал тестировать отметку 59 рублей за доллар на Московской бирже, хотя, безусловно, это могло поспособствовать ускорению падения», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.