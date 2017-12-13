Арбитражный суд Москвы на заседании 13 декабря объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации банка «Анелик Ру». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 9 августа этого года. Назначенная в «Анелик Ру» временная администрация установила, что на эту дату обязательства финучреждения перед кредиторами превышали его активы (ЦБ в середине сентября сообщал о «дыре» в балансе банка в размере около 34 млн рублей). В этой связи ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка банкротом.

В конце октября стало известно, что суд отказал Банку России в удовлетворении заявления о банкротстве «Анелик Ру». Позже ЦБ пояснил, что до начала судебного слушания по рассмотрению банкротного дела единственный участник «Анелик Ру» — CreditBank S.A.L. (Ливан) закрыл «дыру» в балансе российского банка. Впоследствии регулятор направил в столичный арбитраж заявление о принудительной ликвидации КБ «Анелик Ру».

ЦБ: собственник «Анелик Ру» закрыл «дыру» в балансе банка после отзыва его лицензии Собственник лишенного лицензии банка «Анелик Ру» закрыл «дыру» в его балансе, и теперь кредитную организацию будут не банкротить, а ликвидировать, следует из сообщения, опубликованного на сайте Банка России.

В сентябре сообщалось о выявлении недостачи денежных средств в структурных подразделениях «Анелик Ру», а также операций, направленных на ее сокрытие. Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, указывал Центробанк. Уточнялось, что регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

В свою очередь при отзыве лицензии у КБ «Анелик Ру» Центробанк сообщал, что в деятельности финучреждения были установлены многочисленные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства, а с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.



Банк «Анелик Ру» выступал оператором платежной системы Anelik. После отзыва его лицензии ЦБ вывел платежную систему с российского рынка.

