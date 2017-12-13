Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 53 копейки и составил 58,76 рубля. Курс евро понизился на 56 копеек, остановившись на отметке 69,095 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,26 рубля, минимальный — 58,75. Всего за торговый день совершено 21 028 сделок на 2 млрд 601 млн 997 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,67 рубля, минимальный — 69,08. Всего за торговый день совершены 4 682 сделки на 303 млн 853 тыс. евро.