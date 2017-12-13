Бывший топ-менеджер Citigroup Дэвид Рафаловски с 1 февраля 2018 года займет пост старшего вице-президента, технического директора (СТО) группы Сбербанка и соруководителя блока «Технологии», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк объявляет о назначении с 1 февраля 2018 года Дэвида Рафаловски (David Rafalovsky) на должность старшего вице-президента, СТО группы Сбербанка и соруководителя блока «Технологии». Никита Волков, старший вице-президент банка, работающий руководителем блока «Технологии», назначается с 1 февраля 2018 года соруководителем блока «Технологии», — отмечается в релизе.



Дэвид Рафаловски и Никита Волков будут подчиняться первому заместителю председателя правления Сбербанка Льву Хасису.

Дэвид Рафаловски перешел в Сбербанк из Citigroup Inc. (США), где проработал 20 лет. В Citi он прошел путь от ведущего разработчика решений до главы IТ-инфраструктуры в функциях «финансы и риски», а также CTO, заместителя главы «Технологий» в глобальных функциях.