ООО «Симплифай» (SimplyFi), развивающее платформу p2p-кредитования малого и среднего бизнеса в рамках группы SimpleFinance (финтех-компания с лицензией микрокредитной компании), запустило программу предоставления беззалоговых экспресс-займов для предприятий. Новый продукт дает возможность любой российской компании полностью удаленно (благодаря электронному документообороту) оформить и получить заем от частных инверторов на сумму до 300 тыс. рублей на расчетный счет в любом банке, говорится в пресс-релизе SimplyFi. Из него следует, что подобный проект реализуется в России впервые.

«Продукт направлен на закрытие текущих потребностей малого бизнеса, таких как пополнение оборотных средств и перекрытие кассовых разрывов. Благодаря разработанной скоринговой системе на основе технологий анализа больших объемов данных (big data), решение по заявке принимается в автоматическом режиме в течение двух часов. При этом для получения займа не нужны залог и поручительство, от компании потребуется только ИНН и выписка об оборотах по расчетному счету. SimplyFi дает стопроцентную гарантию сбора средств при размещении заявки на торги», — отмечается в сообщении.

При регистрации заемщика программа самостоятельно проверяет компанию по всем известным базам данных и автономно принимает решение о возможности каждой конкретной компании разместить заявку на заем на основе информации big data. Для создания алгоритма компания проанализировала тысячи действующих клиентов из сегмента МСБ, выделив 50 параметров, влияющих на финансовое состояние бизнеса. На основании этих параметров SimplyFi в автоматическом режиме оценивает каждую компанию и присваивает ей кредитный рейтинг.

Как уточнил генеральный директора компании SimplyFi Алексей Басенко, ее инвесторы сами выбирают, в какой проект и какую сумму инвестировать. При этом, по его словам, компания нацелена на поэтапное увеличение максимальной суммы займа начиная с 2018 года.



В справке о компании SimplyFi указано, что в ее продуктовой линейке также представлены классический беззалоговый заем на сумму до 3 млн рублей сроком до 36 месяцев и заем на исполнение госконтракта. Все проекты, размещаемые на платформе, финансируются за счет сторонних инвесторов и партнеров SimplyFi. На текущий момент к SimplyFi подключены более 500 частных инвесторов и несколько микрофинансовых организаций.

