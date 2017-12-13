Российский бизнесмен Игорь Ким (владелец Экспобанка) продал банк «ЭкспоКредит» в Казахстане структуре, косвенно контролируемой Назарбаев университетом, сообщили Reuters банк и обе стороны сделки. Они отказались назвать сумму сделки. Представитель «ЭкспоКредита» сказал, что сделка заключена на рыночных условиях и одобрена Нацбанком Казахстана.

Согласно информации, размещенной на сайте банка, в ноябре 2017 года у него сменился акционер — вместо Кима им стала инвесткомпания ZIM Capital. Ее через компанию Pioneer Capital Invest и Фонд социального развития контролирует автономная организация Назарбаев университет, следует из данных казахстанского портала электронного правительства.

Pioneer Capital Invest и Фонд социального развития не ответили на просьбу о комментарии. В попечительский совет университета, основанного бессменным лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2010 году, входят сам глава государства, председатель Нацбанка Данияр Акишев и руководитель комитета национальной безопасности Карим Масимов.

​Игорь Ким увеличил долю в уставном ​капитале Экспобанка до 68,9%​ Владелец Экспобанка Игорь Ким увеличил долю в уставном капитале финучреждения до 68,9101%, следует из материалов кредитной организации.

Университет переадресовал все вопросы Рейтер ZIM Capital. Представитель компании сообщил, что в капитале банка никто кроме ZIM Capital не участвует.

«Предположения о том, что банк прямо или косвенно подконтролен другим организациям, некорректно», — говорится в письме представителя компании. Правительство Казахстана не имеет отношения к сделкам, в которых участвует ZIM Capital, включая приобретение доли в банке, и не принимало никаких решений на этот счет, говорится в комментарии представителя «ЭкспоКредита».

Он сообщил, что банк необходим ZIM Capital для диверсификации бизнеса и начал процесс ребрендинга и смены менеджмента.

Член совета директоров подконтрольного Игорю Киму российского Экспобанка Кирилл Нифонтов сказал Reuters, что «ЭкспоКредит» был продан квалифицированному инвестору, который получил одобрение Нацбанка Казахстана. Сумму сделки он не раскрыл, сказав, что условия были взаимовыгодными. По словам Нифонтова, Ким планирует сосредоточиться на приобретении и развитии банков в России и Европе. У Экспобанка есть дочерние структуры в Латвии, на Кипре, Сербии и Чехии.