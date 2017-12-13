Внешэкономбанк 13 декабря 2017 года провел дебютное размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001P-К001. Объем эмиссии составил 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВЭБа.



Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения — 14 дней. Цена размещения — 100% от номинала. Выплата купона производится в дату погашения облигаций.

«Сегодня на российском рынке представлены краткосрочные облигации, Внешэкономбанк впервые предлагает компаниям новый для российского рынка инструмент для размещения краткосрочной ликвидности сроком на две недели. При покупке облигаций предусмотрены специальные брокерские комиссии банков-организаторов и пониженное налогообложение купонного дохода. Учитывая успешность первого выпуска и высокий потенциал инструмента, размещения краткосрочных облигаций планируется производить на постоянной основе», — говорится в релизе.

Размещение происходило по открытой подписке. Ставка купона была установлена эмитентом на уровне 7,95% годовых. Организаторами размещения выступили Связь-Банк и Газпромбанк, соорганизатором — Россельхозбанк.