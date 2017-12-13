Жительница американского штата Миссури Вероника Бьюкенен за один день дважды выиграла в лотерею Monopoly Scratchers. Об этом сообщает UPI.

Первый лотерейный билет принес ей 1 тыс. долларов. Чтобы получить выигрыш, она съездила в город Сент-Луис, где располагается офис организации, которая устраивает лотерею.

На обратном пути женщина зашла в магазин, где купила счастливый билет, и приобрела еще один. Стерев защитный слой, она обнаружила, что выиграла еще 100 тыс. долларов.

В ноябре сообщалось, что Мишель Шуффлер из штата Северная Каролина сорвала джекпот дважды за день. Общая сумма выигрыша превысила 1 млн долларов.