Победителем первой серии шоу стартапов «Идея на миллион», которое при поддержке Внешэкономбанка запущено на НТВ, стала команда «Моторика» — разработчики роботизированных протезов для детей.

Как уточняется в сообщении ВЭБа, представленные в премьерном выпуске «Идеи на миллион» стартапы оценивали председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, старший вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов, управляющий партнер фонда Almaz Capital Александр Галицкий, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, а также музыкант и владелец семейной кондитерской Cupcake Story Сергей Жуков.

«Идею на миллион» оценивают и зрители шоу: любой из стартапов они могут поддержать своим рублем, отправив СМС-сообщение или платеж через платформу Boomstarter. Этой возможностью после первого выпуска шоу уже воспользовались более 1,1 тыс. зрителей. Стартапам они перечислили более 1,6 млн рублей.

«Задумывая шоу «Идея на миллион», мы преследовали две цели. Во-первых, мы хотели обратить внимание общества на технологические стартапы, молодых изобретателей и таланты в широком смысле. Кроме того, нам захотелось поддержать отечественных предпринимателей, знающих, как коммерциализировать свои идеи в сфере высоких технологий, помочь им заработать деньги своим умом в России. Россия богата талантами, и в итоге нам поступило более 500 заявок. Эти изобретения облегчают наше существование или возвращают к нормальной жизни людей, попавших в беду. В шоу участвует большое количество социально значимых стартапов. И это заставляет с новой силой поверить в такие ценности, как сострадание и взаимопомощь. И даже если в программе проект не победит, то его все равно увидят миллионы», — подчеркнул председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Лично я всегда смотрю на команду — это первое. Если ты вкладываешь деньги в проект, тебе надо работать с командой длительное время и понимать, что она устойчивая, хорошая, знающая и способная учиться. Второе — это рынок, на который они могут выйти. А дальше ты смотришь, есть ли у стартапа инновационная составляющая», — отметил управляющий партнер фонда Almaz Capital Александр Галицкий.

Компания «Моторика» во главе с инженером-робототехником Ильей Чехом разрабатывает протезы нескольких видов. Функциональные протезы, выполненные в стилистике супергероев из популярных фильмов, помогают детям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными участниками коллектива в школе или на дворовой площадке, рассказали в ВЭБе. Более сложные бионические протезы предназначены для взрослых людей и помогают им успешно справляться с задачами на заводе или в офисе.

ВЭБ отобрал стартапы для участия в телешоу на НТВ Завершился отбор участников реалити-шоу «Идея на миллион» среди технологичных и инновационных стартапов. Об этом сообщает Внешэкономбанк, напоминая, что победитель получит главный приз от ООО «ВЭБ-Инновации» — 25 млн рублей. Шоу стартует в ноябре на НТВ.

Помимо «Моторики» в премьерном выпуске передачи было представлено еще четыре бизнес-проекта: Altair VR — виртуальный планетарий, Elementaree — инновационный сервис доставки готовой еды, Iron Pillow — система защиты позвоночника от ударных нагрузок на транспорте, QRepublik — универсальный носитель информации о человеке, который в случае необходимости могут оперативно использовать медики.

В течение двух недель жюри будет оценивать технологичность и рыночные перспективы идей на миллион. В финал вместе с «Моторикой» выйдут еще шесть проектов. Из числа финалистов победителями станут три участника, которые получат 25 млн, 20 млн и 15 млн рублей на развитие своего бизнеса.

В следующей серии шоу «Идея на миллион», которая, по информации на сайте НТВ, выйдет в ночь на четверг (в 00:25), за выход в финал поборются разработчики пилотируемого дрона, мобильного приложения для защиты от подделок, тренажера для восстановления подвижности кисти и пальцев рук, первого в России серийного производства светодиодных модулей для автомобилей и виртуальной копилки для детей и взрослых.



В рамках реализации соглашения, подписанного между ВЭБом и фондом «Росконгресс» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в 2017 году, победителям шоу будет предоставлена возможность презентации стартапов отечественным и зарубежным инвесторам на проводимых фондом ключевых экономических форумах страны, а также выездных сессиях Петербургского международного экономического форума в России и за рубежом.