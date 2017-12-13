Швейцарская прокуратура прекратила длившееся с 2013 года уголовное дело по обвинению бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и владельца воронежской группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова в отмывании денежных средств, сообщает со ссылкой на его адвоката Леонида Розенталя региональный портал Abireg.ru. В результате были разблокированы личные счета Бажанова на 7,125 млн швейцарских франков, а сам он получит компенсацию судебных издержек в размере 15 тыс. франков.

Розенталь уточнил, что «следственные органы проверили счета господина Бажанова в швейцарских банках, в частности источники и движение денежных средств на счетах, и пришли к выводу, что средства не могут быть преступными». Также адвокат посетовал, что материалы расследования из Швейцарии, переданные в прокуратуру в РФ, остались без движения.

Как напоминает Abireg.ru, в России в отношении Бажанова и его бывших подчиненных Ольги Яудземис, Дмитрия Курилова и других еще в 2011 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставке оборудования в лизинг на Верхнехавский маслоэкстракционный завод в Воронежской области в 2008—2009 годах. Ущерб оценивается в 1,1 млрд рублей. Расследование дела продолжается до настоящего времени, несмотря на то, что основные обвиняемые — Бажанов и Яудземис — скрылись за границей. В конце октября 2017 года в Москве был арестован третий фигурант этого дела — воронежский юрист Денис Курилов.



Алексей Бажанов был заместителем министра сельского хозяйства с марта 2009 года по апрель 2010-го. В 2011 году он провел 11 месяцев в одном из московских СИЗО; выйдя под подписку о невыезде, он уехал в Швейцарию. После его бегства все юридические лица группы были обанкрочены и контроль над их активами, основным из которых является Верхнехавский МЭЗ, получила питерская группа «Благо».