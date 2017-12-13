Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее ликвидатором банка «Легион» (лицензия отозвана 7 июля этого года), по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 7,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте АСВ.



«По итогам инвентаризации выявлена недостача в размере 7 084 212 000 рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами, на общую сумму 3 014 061 000 рублей и отсутствием подтверждающих документов, а также непередачей имущества на сумму 2 779 461 000 рублей. Оставшееся сумма недостачи приходится на основные средства и кредиты, выданные физическим лицам», — говорится в релизе.

Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского учета, в количестве 8,348 тыс. единиц (мебель, оргтехника, земельные участки).