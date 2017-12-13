Общее собрание акционеров банка «ФК Открытие» 21 декабря изберет новый состав наблюдательного совета финучреждения, следует из материалов «ФК Открытие».



Кроме того, в повестку дня войдут вопросы о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии банка, избрании новой комиссии и об утверждении аудитора и новой редакции устава банка.

Ранее стало известно, что Банк России стал владельцем более чем 99,9% обыкновенных акций банка «ФК Открытие».

ЦБ стал владельцем более чем 99,9% акций банка «Открытие» Банк России стал владельцем более чем 99,9% обыкновенных акций банка «ФК Открытие». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк на прошлой неделе анонсировал выкуп допэмиссии акций «Открытия», после того как ранее капитал банка был уменьшен до рубля. Регулятор уточнял, что докапитализация банка позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью его активов и обязательств в размере 189,1 млрд рублей, предоставить финансовую помощь СК «Росгосстрах» (42,2 млрд рублей) и негосударственным пенсионным фондам (42,9 млрд рублей), входящим в банковскую группу. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка «ФК Открытие», являющегося головной организацией банковской группы. В ЦБ подчеркивали, что это позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе с учетом надбавок в размере, который будет действовать со следующего года.

С 29 августа регулятор ввел в «Открытие» временную администрацию для реализации мер по повышению финансовой стабильности банка при участии Фонда консолидации банковского сектора. C 29 ноября Центробанк отдал управление «Открытием» управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.



Отрицательный капитал финансовой группы «Открытие» на 1 ноября составил 300 млрд рублей, заявил в конце прошлого месяца заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.