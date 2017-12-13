Постоянные звонки о минировании офисов Тинькофф Банка — это цена успеха, так как у финучреждения очень много клиентов. Об этом заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.
«Бывают иногда (эвакуации. — Прим. ред.). Но мы в разных офисах, и это вообще не повлияло на нашу работоспособность. Это бывает в разных офисах. В прошлый раз это было сообщение из милиции по поводу соседнего здания, торгового центра, месяца четыре назад, мне кажется. Нам поступают звонки постоянно, представляете, сколько у Сбербанка звонков? Наше вообще ни о чем. Что я могу поделать? Это цена успеха», — прокомментировал он последние две эвакуации.
Ранее источник в экстренных службах заявил ТАСС, что экстренные службы столицы проверяют информацию об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка на северо-западе Москвы. Однако сообщение об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка оказалось ложным.
Сообщение об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,30% акций банка. Доля в 39,94% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. ФондVostok Emerging Finance владеет долей в 2,31%, Baring Vostok — 2,19%, Goldman Sach’s — 2,19%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 266,38 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 57,18 млрд, кредитный портфель — 162,73 млрд, обязательства перед населением — 139,49 млрд.