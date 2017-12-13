Постоянные звонки о минировании офисов Тинькофф Банка — это цена успеха, так как у финучреждения очень много клиентов. Об этом заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.



«Бывают иногда (эвакуации. — Прим. ред.). Но мы в разных офисах, и это вообще не повлияло на нашу работоспособность. Это бывает в разных офисах. В прошлый раз это было сообщение из милиции по поводу соседнего здания, торгового центра, месяца четыре назад, мне кажется. Нам поступают звонки постоянно, представляете, сколько у Сбербанка звонков? Наше вообще ни о чем. Что я могу поделать? Это цена успеха», — прокомментировал он последние две эвакуации.

Ранее источник в экстренных службах заявил ТАСС, что экстренные службы столицы проверяют информацию об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка на северо-западе Москвы. Однако сообщение об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка оказалось ложным.

Угроза взрыва в здании Тинькофф Банка оказалась ложной Сообщение об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.