Структура ресурсной базы российских банков стабильна. Основным источником обязательств остаются клиентские средства (их доля составляет около 63% от общего объема привлеченных средств). При этом основным фактором изменения структуры обязательств банков станет борьба за удешевление фондирования, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



«По оценке АКРА, чистая процентная маржа (NIM) банков в 2018 году будет находиться под давлением. Кроме того, в ближайшие годы доходность размещения денежных средств будет снижаться быстрее стоимости их привлечения. Такая ситуация вынудит банки конкурировать за относительно дешевые источники пассивов. Результатом стремления банков снизить стоимость используемых ресурсов станет активная борьба за депозиты физических лиц. Средняя стоимость привлечения средств физлиц в 2017-м в рублях на срок до года составила 6,02%, тогда как средства нефинансовых организаций «стоили» 8,08%. Более «длинные» деньги обходятся банкам в 7,08% и 8,79% соответственно», — отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков, кредитоспособность малых и средних банков окажется под наибольшим давлением. Ожидаемые изменения создают риски в основном для финучреждений со слабой диверсификацией ресурсной базы. Падение NIM кредитных организаций, входящих во вторую сотню банков России по величине активов, превысит в 2018 году 40 базисных пунктов при ожидаемом АКРА снижении NIM всей системы на 30 б. п.

«Дефицит финансовых ресурсов может подтолкнуть банки к увеличению объема выпускаемых облигаций. Спрос на эти облигации, в частности, может возникнуть со стороны физлиц, деньги которых попадут на рынок ценных бумаг через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), инструменты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и ПИФы», — заключили в АКРА.