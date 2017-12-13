Объем средств, привлеченных в ходе ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов) в США, превысил 4 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Autonomous Research LPP.

Примерно четверть инвестиций привлекли стартапы, которые развивают базовые технологии, такие как новые варианты распределенного реестра. Также большой объем средств в ходе ICO смогли привлечь компании, занимающиеся совершенствованием финансовых технологий и машинным обменом информацией.

Агентство отмечает, что рост привлеченных в ходе ICO происходит несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предупреждает о рисках ICO и случаях мошенничества при таком привлечении средств.