Банк «Оренбург» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере около 233 млн рублей в реестр требований кредиторов находящегося в процедуре банкротства Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявление суд рассмотрит 13 февраля. Ранее суд признал долг Черномырдина перед компанией «РесурсИнвест» в размере 279,6 млн рублей.

Столичный арбитраж 14 сентября ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Виталия Черномырдина. Финансовым управляющим был назначен Руслан Губайдулин. Также были признаны обоснованными требования банка ВТБ к должнику в размере 304,4 млн рублей.

Суд в июле отказал ВТБ в аресте автомобиля Cadillac 1937 года выпуска и прочего имущества Виталия Черномырдина. Тем самым суд отклонил заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Черномырдина общей стоимостью 305 млн рублей в рамках дела о банкротстве. Среди активов, на которые ВТБ просил распространить обеспечительные меры, был Cadillac 1937 года выпуска, а также доли в уставном капитале ООО «Колосок» и ООО «Файда» в размере 50%. Кроме того, банк просил арестовать долю в уставном капитале ООО «Гамаюн» в размере 14,29%, долю в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Энерго» в размере 22,5% и гараж-бокс площадью 18,2 кв. м.

«По мнению суда, в рассматриваемом случае заявителем не доказана совокупность обстоятельств, позволяющих сделать вывод о том, что непринятие указанных в заявлении мер нанесет значительный ущерб интересам банка ВТБ», — отмечается, в частности, в решении первой инстанции.

Ранее в банке ВТБ подтвердили РИА Новости, что должник является сыном экс-премьера. «Мы подтверждаем, что речь о сыне Виктора Черномырдина», — сказал представитель пресс-службы банка. Как пояснил собеседник агентства, банк подал заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина в связи с неисполнением кредитных обязательств компанией ООО «Кронемет Рус», по займу которой он является личным поручителем. Позднее банк отозвал свой комментарий по поводу требования признать банкротом Виталия Черномырдина.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Кронемет Рус» с уставным капиталом 1 млн рублей было учреждено в 2008 году, его единственным участником является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Balion Trading Limited. Основным видом деятельности «Кронемет Рус» указана обработка отходов и лома цветных металлов. В настоящее время фирма находится в стадии ликвидации.



Арбитраж Санкт-Петербурга в сентябре 2014 года признал ООО «Кронемет Рус» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В ходе рассмотрения дела о банкротстве суд включил в реестр требований «Кронемет Рус» задолженность перед ВТБ в размере более 252 млн рублей. Долг возник по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 и 2011 годах.