Тинькофф Банк запустил 13 декабря собственного виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». Он работает по технологии MVNO на частотах Tele2.

Основными драйверами продукта станут дешевый роуминг, мощные (по меркам нынешнего рынка) сим-карты, функциональное приложение и отсутствие офисов продаж.

Для того чтобы стать абонентом «Тинькофф Мобайла», достаточно установить приложение, заполнить в нем специальную анкету и дождаться курьера с сим-картой.

«Самое важное в нашем продукте — это экосистема. Как мы видим, конвергенция связи и финансовых продуктов уже наступила. Победа будет за экосистемой. Все наши продукты идут от потребителя. Мы изучаем нужды и потребности клиентов и даем им то, что им удобно, то, что они хотят. Продукт совсем новый, поэтому возможны ошибки. Но в первом полугодии мы планируем «раскачать» продукт и сделать его по-настоящему классным», — заявил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

На первом этапе оформить заявку на сим-карты смогут жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Позже эта возможность появится у жителей других регионов России.



Стоимость 200 минут исходящих вызовов составит 149 рублей, 600 минут — 299 рублей, 1 200 минут — 499 рублей, безлимит в месяц обойдется в 999 рублей. Стоимость 2 Гб Интернета составит 149 рублей, 7 Гб — 249 рублей, 15 Гб — 499 рублей, безлимита — 999 рублей.



Стоимость безлимитного пакета СМС в месяц — 49 рублей или каждая по 2,9 рубля.

​«Тинькофф Мобайл» запустится 13 декабря Запуск «Тинькофф Мобайл» ожидается 13 декабря.

