«Роснефть» по-прежнему готова к переговорам с АФК «Система» о мировом соглашении на условиях выплаты ею 136,3 млрд рублей по решению суда в рамках первого иска, заявил пресс-секретарь нефтекомпании Михаил Леонтьев.

«Мы будем действовать последовательно, мы будем последовательно требовать весь причиненный ущерб — шаг за шагом, как мы и говорили. Но при этом наши предложения по урегулированию — они остаются на столе. И никто не мешает «Системе» начать конструктивный диалог на реалистичной основе», — сказал Леонтьев в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что «Роснефть» «не может себе позволить» отказаться от решения суда по первому иску. «Это красная черта. А дальше — пожалуйста, у нас есть нами привлеченный посредник, получивший все полномочия — это РФПИ, это вполне солидная организация, абсолютно в данном случае нейтральная», — отметил Леонтьев.

В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил первый иск «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии, взыскав с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» 136,3 млрд рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Первоначальная сумма иска составляла 170,6 млрд рублей. В настоящее время обе стороны оспаривают это решение в апелляционной инстанции, соответственно, оно не вступило в силу.