Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания принял решение о повышении ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25—1,5% годовых, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

Это пятое повышение с декабря 2015 года, когда регулятор поднял ставку с державшегося девять лет исторического минимума в 0—0,25% (четвертое было сделано в июне). Каждый раз ставка росла на 0,25 п. п.



Данное решение ФРС совпало с ожиданиями участников рынка.



ФРС устанавливает ставку на основании макроэкономических показателей. Ее повышение свидетельствует о том, что регулятор удовлетворен ситуацией в экономике, в том числе не совсем оптимистичными — и неожиданными для рынка — показателями по инфляции.

В конце ноября руководитель американской ФРС Джанет Йеллен сообщила, что рост американской экономики укрепился и составил во II и III кварталах 3% в годовом выражении.

«Тем временем экономический рост, как представляется, усилился по сравнению с вялыми темпами в начале года. После роста в первом квартале на уровне всего 1,25% в годовом выражении ВВП США с поправкой на инфляцию, согласно нынешним оценкам, рос темпами 3% как во втором, так и в третьем квартале, несмотря на срывы экономической деятельности в третьем квартале из-за недавних ураганов», — сказала Йеллен. «Более того, — подчеркнула она, — рост опирается на все более широкую базу в различных секторах, а также на большую часть глобальной экономики». «Я рассчитываю, что при постепенной корректировке позиции в отношении монетарной политики экономика продолжит расширяться, а рынок труда еще в какой-то степени укрепится, поддерживая более быстрый рост заработных плат и доходов», — отмечала глава ФРС.

Глава ФРС заявила об укреплении роста экономики США Рост американской экономики укрепился и составил во II и III кварталах 3% в годовом выражении. Об этом заявила руководитель американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, выступая в среду на слушаниях в совместном комитете по экономике сената и палаты представителей конгресса США.

Она также напомнила, что в период с января по октябрь экономика США создавала ежемесячно примерно 170 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы в октябре был равен 4,1%, что почти на 6% ниже пикового показателя 2010 года, констатировала Йеллен.

Ранее в Goldman Sachs заявили, что верят в устойчивый рост американской экономики и ожидают четырех повышений ставки в следующем году. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус и его команда понизили прогноз по уровню безработицы на конец следующего года до 3,7%, а к концу 2019-го и вовсе до 3,5%. К слову, это минимальное значение с конца 1960-х годов.