МТС Банк запустил услугу рефинансирования кредитов для лояльных клиентов. Перекредитование доступно не только клиентам с зарплатным счетом, но и тем, у кого уже оформлен потребительский кредит в МТС Банке, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Процентная ставка зафиксирована и зависит от суммы кредита: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — 16,9% годовых, от 101 тыс. до 300 тыс. рублей — 14,9% годовых, от 301 тыс. до 1 млн рублей — 12,9% годовых.
«Срок кредита — от одного года до пяти лет. Для рефинансирования достаточно предоставить паспорт и информацию по параметрам кредита, оформленного в стороннем банке. Срок принятия решения банком — три рабочих дня», — добавили в МТС Банке.
ПАО «МТС Банк» — крупный по размеру активов универсальный финансовый институт, дочерняя структура ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Приоритетными направлениями деятельности выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, межбанковское кредитование, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В сентябре 2012 года к МТС Банку был присоединен Далькомбанк с достаточно обширной сетью подразделений на Дальнем Востоке.
На текущий момент основным бенефициаром банка является Владимир Евтушенков, владеющий 46,14% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Ситибанк — 12,20%, Нордеа Банк — 1,26%, Дмитрий Зубов — 0,73%, АО «ПромторгЦентр» — 0,72%, ПАО «МГТС» — 0,24%, ООО «Нотрис» — 0,22%, АО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы», ЗАО «Ламинея» — по 0,15%, АО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 11,58% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 163,22 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,26 млрд, кредитный портфель — 79,39 млрд, обязательства перед населением — 70,08 млрд.