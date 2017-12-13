МТС Банк запустил услугу рефинансирования кредитов для лояльных клиентов. Перекредитование доступно не только клиентам с зарплатным счетом, но и тем, у кого уже оформлен потребительский кредит в МТС Банке, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Процентная ставка зафиксирована и зависит от суммы кредита: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — 16,9% годовых, от 101 тыс. до 300 тыс. рублей — 14,9% годовых, от 301 тыс. до 1 млн рублей — 12,9% годовых.

«Срок кредита — от одного года до пяти лет. Для рефинансирования достаточно предоставить паспорт и информацию по параметрам кредита, оформленного в стороннем банке. Срок принятия решения банком — три рабочих дня», — добавили в МТС Банке.