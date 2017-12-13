Русфинанс Банк запустил новый способ погашения автокредитов для клиентов — пакет банковских услуг с автоматическим списанием платежа со счета в рублях, открытого в Росбанке, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Услуга доступна новым клиентам, оформившим автокредит в Русфинанс Банке.
«В зависимости от типа пакета заемщики Русфинанс Банка получают премиальное обслуживание и различные привилегии, а также кешбэк до 5%. Новому клиенту Росбанка счет будет открываться централизованно, действующему клиенту достаточно авторизовать существующий счет в Росбанке под услугу автоматического списания платежа. Далее клиенту необходимо своевременно пополнять счет, денежные средства в счет погашения автокредита будут списываться автоматически», — отмечается в релизе.
ООО «Русфинанс Банк» — крупный региональный специализированный розничный банк, зарегистрированный в Самаре. Ключевые направления бизнеса — автокредитование, кредитные карты, потребительские кредиты. Финучреждение полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основные источники фондирования — привлеченные на рынке МБК кредиты и выпущенные собственные облигации.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 116,60 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,39 млрд, кредитный портфель — 111,83 млрд, обязательства перед населением — 2,80 млрд.