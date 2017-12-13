Русфинанс Банк запустил новый способ погашения автокредитов для клиентов — пакет банковских услуг с автоматическим списанием платежа со счета в рублях, открытого в Росбанке, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Услуга доступна новым клиентам, оформившим автокредит в Русфинанс Банке.



«В зависимости от типа пакета заемщики Русфинанс Банка получают премиальное обслуживание и различные привилегии, а также кешбэк до 5%. Новому клиенту Росбанка счет будет открываться централизованно, действующему клиенту достаточно авторизовать существующий счет в Росбанке под услугу автоматического списания платежа. Далее клиенту необходимо своевременно пополнять счет, денежные средства в счет погашения автокредита будут списываться автоматически», — отмечается в релизе.