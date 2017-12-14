Международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram, обратилась в ООН с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России. Из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирован в РФ, пишет «Коммерсант».



«Агора» 13 декабря направила обращение спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе, рассказал газете ее адвокат Дамир Гайнутдинов. Юрист просит Кайе рекомендовать правительству РФ «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн», говорится в документе.

«Агора» напоминает, что 6 июля 2016 года в РФ был принят антитеррористический пакет поправок, который, в частности, обязал коммуникационные сервисы, использующие шифрование, предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. При этом закон не обязывает спецслужбы получать предварительное судебное разрешение на доступ к такой информации, отмечает юрист.

Аудитория Telegram в мире превышает 100 млн человек. В России у него около 10 млн пользователей, отмечал в сентябре основатель мессенджера Павел Дуров. Мессенджер использует алгоритм сквозного шифрования, при котором регулярно изменяемые ключи шифрования генерируются на устройствах пользователей, а передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса. «Ни у кого, включая разработчика ПО и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты этих ключей», — пишет «Агора».

Суд проверит законность штрафа для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ Мещанский районный суд Москвы 12 декабря проверит законность решения о назначении штрафа в размере 800 тыс. рублей компании Telegram Messenger LLP за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

28 июня 2017 года Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации: это обязывает администратора сервиса хранить на территории РФ метаданные и переписку пользователей и предоставлять их спецслужбам по запросу. После этого, в июле, ФСБ, не представив разрешений суда, направила владельцу мессенджера — британской Telegram Partnership LLP требование выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам, на что Telegram ответил отказом. В октябре мировой судья оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ выполнить запрос ФСБ, а 12 декабря Мещанский районный суд оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, у российских властей появился формальный повод заблокировать Telegram на территории РФ, считают в правозащитной группе.