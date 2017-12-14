В России завершен процесс адаптации к санкциям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Живем в атмосфере рестрикций и санкций, но при этом извлекаем пользу из этого, адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации экономики к этим условиям», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Пескова, это было сделано таким образом, что удалось «выйти из отрицательной динамики роста — траектории падения и перейти в траекторию роста».

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что сейчас давление на российский бизнес со стороны иностранных государств усиливается. Он связал это с приближающимися президентскими выборами.

«Что касается возможного давления на бизнес, то весьма примечательным является тот факт, что этот вопрос формулировался таким образом именно агентством Reuters. Во многом, наверное, это говорит о том, что такие разговоры ходят в коридорах за океаном и в некоторых западных столицах», — отметил Песков.

Он считает, что уже сейчас видно проявление несправедливой конкуренции в отношении российского бизнеса. «Это продолжающееся давление на нашу страну, которое имеет тенденцию к усилению по мере продвижения к президентским выборам», — заявил представитель Кремля.