Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка стоит на пороге нового экономического чуда.



Глава Белого дома, выступая по вопросу налоговой реформы, заверил, что если конгресс США до Рождества (25 декабря) отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы «увидят пониженные налоги и большие доходы уже начиная с февраля».

«Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда», — сказал он.

По словам Трампа, рост американской экономики составляет 3% ВВП, и «если не было бы ураганов, то можно было бы достичь 4%».

«Еще два года назад, когда я начал кампанию, это было немыслимой цифрой. И это будет увеличиваться. Мы создали 2,2 миллиона рабочих мест со времени выборов. Безработица находится на самом низком уровне за 17 лет», — добавил он.

Как заявил американский лидер, противники законопроекта утверждают, что он для богатых, но они даже не видели итоговый законопроект. «И я не видел итоговый законопроект», — сказал при этом Трамп, но добавил, что он предназначен «для людей со средним заработком, для компаний, которые будут создавать рабочие места».

В настоящее время в палате представителей конгресса проходит финальное обсуждение налоговой реформы, предложенной республиканцами. Ранее в Белом доме заявляли, что глава государства заинтересован в снижении налога до 20%.

В среду СМИ сообщили, что республиканцы в обеих палатах конгресса США окончательно согласовали проект налоговой реформы и надеются принять закон и отправить его президенту на подпись на следующей неделе.

Документ предусматривает резкое снижение налогообложения для бизнеса и снижение ставок для большинства физических лиц. Однако при этом для некоторых американцев, в основном для среднего класса, налоги могут повыситься за счет устранения лазеек в законодательстве и снижения общей суммы налоговых вычетов.