Центробанк на днях потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд рублей резервов, пишут «Ведомости». По данным издания, банк пытается снизить сумму претензий, иначе ему потребуется помощь.



Совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, подчеркнув, что размер претензий — предмет переговоров.

«Это внутренний документ ЦБ, регулятор имеет возможность этот документ отменять и отзывать. У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», — сказал Ананьев. По его словам, в четверг вечером у него запланирована встреча с представителями ЦБ.

«Сейчас формулируется завершающий акт проверки банка, это длительная работа», — добавил он.

Доначисление резервов бьет по капиталу Промсвязьбанка, который на 1 ноября составлял 152,7 млрд рублей, говорят источники издания, знакомые с ситуацией. Они называют сумму в 100 млрд огромной для банка. С учетом 8 млрд, полученных банком от реализации непрофильного актива в декабре, банк может позволить себе досоздать резервы примерно на 15 млрд рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов, уточнив: это с учетом соблюдения дополнительных требований (буферов) к капиталу системно значимых банков. Нарушение буферов не так страшно, а чтобы не нарушить нормативы ЦБ, банк может создать примерно 30 млрд рублей резервов, оценивает он. Запас капитала у Промсвязьбанка исторически невысокий, напоминает аналитик.

Промсвязьбанк нашел 8 млрд рублей для пополнения капитала Промсвязьбанк, которому нужно увеличить капитал, нашел деньги, пишут «Ведомости». Банк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.

Если банку действительно придется доначислить резервов на 100 млрд рублей, оптимистичный сценарий — банк будет докапитализирован основными акционерами, говорит аналитик S&P Екатерина Марушкевич, а в стрессовом — Промсвязьбанк как системно значимый банк получит поддержку регулятора, что позволит ему обеспечить непрерывность операционной деятельности.

«У Промсвязьбанка достаточно большие шансы остаться на рынке, если у него будет достаточно времени на создание резервов, а также если он будет постепенно снимать с баланса непрофильные активы», — рассуждает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. По его словам, практика показывает, что процесс дорезервирования может занять до года.

