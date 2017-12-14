Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в четверг в основном отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:30 мск понизился на 0,37% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 673,54 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,2% — на отметке 29 163,31, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на 0,45% и находился на уровне 3 288,27 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,98%, до 3 434,84. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,31%, до 2 512,99 пункта.