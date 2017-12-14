На финансовом рынке появились псевдоюристы, обещающие за комиссию вернуть страховку, уплаченную банку при оформлении кредита. В большинстве случаев «расстрахователи» создают видимость бурной, но безрезультатной деятельности. Но есть и те, кто собирает персональные данные граждан в неблаговидных целях, пишет «Коммерсант».



«Расстрахователей» можно условно разделить на три типа, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.



«Первые — обычные юристы, которые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, когда речь идет об индивидуальных договорах страхования с еще не истекшим периодом охлаждения, — поясняет он. — Проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадежных случаях, например, по договорам коллективного страхования (сейчас законом такая возможность не предусмотрена)».

По его словам, их можно подразделить на две категории — относительно безобидных, тех, кто создает видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, но ничего не добивается в итоге, и тех, чья цель — получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях.

В розничных банках подтвердили, что сталкивались с «расстрахователями». «Эти псевдоюристы раздавали листовки возле одного из отделений банка, — отмечает зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев. — И наш сотрудник вышел с ними на контакт под видом клиента».

«Расстрахователи» предложили держать с ними связь через Instagram. Заключать договор, подписывать заявление или же выдать доверенности клиента не просили, зато потребовали скан-копию паспорта и реквизиты счета в банке, а также номер мобильного телефона, рассказывает Королев. По его словам, те, кто собирает персональные данные, скорее относятся к полукриминальным элементам, для кредитных организаций они угрозы не представляют, а вот у клиентов банков могут увести средства со счета или набрать займов на их имя.

По словам главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, страховые компании тоже периодически сталкиваются с подобными псевдоюристами. На данный момент, уточнил он, никто с ними не борется, так как доказать незаконность их действий достаточно сложно. В ЦБ пока не получали жалоб на действия «расстрахователей».

Климов подчеркивает, что появление посредников — это яркое свидетельство наличия проблемы. По его словам, ЦБ придется «побороться, чтобы порядок отказа от страховок был доступен и понятен, тогда проблема исчезнет».