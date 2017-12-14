В октябре в России было выдано более 2,79 млн новых кредитов общим объемом свыше 519,04 млрд рублей. Это рекордный объем кредитования за весь 2017 год. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились сразу на 43%. В октябре 2016-го было выдано 2,68 млн кредитов на 364,01 млрд рублей. Таковы данные исследования Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).



По мнению ОКБ, драйвером роста розничного кредитования в октябре стала ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре, выросло в годовом отношении на 60%, денежные объемы кредитования выросли на 70%. В октябре было выдано 100,07 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 183,8 млрд рублей, год назад было выдано 62,51 тыс. кредитов на 108,29 млрд. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 млн до 1,8 млн рублей.

В сегменте кредитных карт отмечен наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт выросло на 29% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов увеличились на 73%. В октябре этого года было выдано более 869,47 тыс. карт с общим лимитом 59,39 млрд рублей, годом ранее — 673,31 тыс. карт на 34,31 млрд. Средний лимит по карте увеличился с 51 тыс. до 68 тыс. рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдач увеличились на 30%. В октябре 2017 года было выдано 41,22 тыс. кредитов на 31,07 млрд рублей, годом ранее банки выдали 33,37 тыс. кредитов на 23,99 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 719 тыс. до 754 тыс.

Единственным сегментом, где наблюдалась отрицательная динамика темпов роста, стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными снизилось на 7%, при этом объем кредитования увеличился на 24%. В октябре было выдано 1,78 млн кредитов наличными на 244,78 млрд рублей против 1,91 млн кредитов на 197,43 млрд годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 103 тыс. до 137 тыс. рублей.

Всего за десять месяцев 2017 года российские банки выдали 26,87 млн новых кредитов на общую сумму более 4,29 трлн рублей. В годовом отношении количество новых кредитов выросло на 10%, а объемы кредитования показали рост в 34%. За аналогичный период прошлого года было выдано 24,40 млн кредитов на общую сумму более 3,21 трлн рублей.