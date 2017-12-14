Национальный финансовый совет (НФС) определил консорциум Ernst & Young и ООО «ФинЭкспертиза» аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год, сообщает пресс-служба ЦБ.

НФС на заседании 13 декабря рассмотрел основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019—2020 годов, информацию совета директоров ЦБ по основным вопросам деятельности регулятора в III квартале 2017 года.



Участники заседания обсудили вопросы развития национальной системы платежных карт в России и новых технологий в финансовой сфере, безопасности автоматизированных банковских систем и платежных систем, стратегию развития удаленной идентификации и дистанционного оказания банковских услуг, заслушали доклад о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2017 году.

Кроме того, НФС утвердил общие объемы расходов на содержание служащих Банка России, на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих ЦБ, капитальные вложения, прочие административно-хозяйственные расходы регулятора на 2018 год.