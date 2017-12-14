Альфа-Банк начал реализовывать планы по завоеванию ипотечного рынка. Банк не только выдает ипотеку, но и покупает портфели других игроков, чтобы обеспечить реализацию планов по выходу в пятерку лидеров рынка. Первой сделкой может стать покупка кредитов у Абсолют-Банка, пишет «Коммерсант».
«Планируется, что сделка будет закрыта до конца года — максимум в первом квартале 2018 года», — указал один из источников в банковских кругах. «Переговоры сейчас на стадии согласования условий», — уточнила зампред правления Абсолют-Банка Татьяна Ушкова, отказавшись уточнить сумму сделки. По словам источников, объем приобретаемого портфеля по меркам банков невелик — около 3 млрд рублей, однако он нужен Альфа-Банку для тестирования модели и технологий работы с ипотекой.
По данным Frank Research Group (FRG), доля Альфа-Банка на ипотечном рынке не превышает 0,1%, а объем портфеля — 6 млрд рублей. До последнего времени банк не проявлял интереса к этому сегменту в силу низкой доходности и выдавал ипотеку в минимальных объемах. С конца 2015 года Альфа-Банк полностью отказался от собственных выдач. Абсолют-Банк, по данным FRG на 1 ноября, входит в топ-10 ипотечных банков с долей рынка 1,3% и объемом портфеля 70,4 млрд рублей.
В пятерку лидеров на ипотечном рынке сейчас входят Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк и «ДельтаКредит».
Приобретение портфелей осложнено большим числом покупателей, чем продавцов. «Сегодня интерес к качественным ипотечным портфелям действительно высок, особенно со стороны банков, которые раньше не развивали ипотечное кредитование», — подчеркнула Ушкова.
Действительно, Альфа-Банк — не единственный игрок, в последнее время заявлявший об амбициях войти в число лидеров ипотечного рынка. За два-три года войти в топ-3 на этом рынке и занять не менее 5%, также почти с нуля, намерен банк «Российский Капитал», который переходит в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Есть амбиции и у Совкомбанка, который также интересуется покупкой портфелей. Именно он, по информации издания, конкурировал с Альфа-Банком за покупку портфеля у Абсолют-Банка, но его ценовое предложение оказалось ниже.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.