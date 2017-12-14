Альфа-Банк начал реализовывать планы по завоеванию ипотечного рынка. Банк не только выдает ипотеку, но и покупает портфели других игроков, чтобы обеспечить реализацию планов по выходу в пятерку лидеров рынка. Первой сделкой может стать покупка кредитов у Абсолют-Банка, пишет «Коммерсант».



«Планируется, что сделка будет закрыта до конца года — максимум в первом квартале 2018 года», — указал один из источников в банковских кругах. «Переговоры сейчас на стадии согласования условий», — уточнила зампред правления Абсолют-Банка Татьяна Ушкова, отказавшись уточнить сумму сделки. По словам источников, объем приобретаемого портфеля по меркам банков невелик — около 3 млрд рублей, однако он нужен Альфа-Банку для тестирования модели и технологий работы с ипотекой.

По данным Frank Research Group (FRG), доля Альфа-Банка на ипотечном рынке не превышает 0,1%, а объем портфеля — 6 млрд рублей. До последнего времени банк не проявлял интереса к этому сегменту в силу низкой доходности и выдавал ипотеку в минимальных объемах. С конца 2015 года Альфа-Банк полностью отказался от собственных выдач. Абсолют-Банк, по данным FRG на 1 ноября, входит в топ-10 ипотечных банков с долей рынка 1,3% и объемом портфеля 70,4 млрд рублей.

В пятерку лидеров на ипотечном рынке сейчас входят Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк и «ДельтаКредит».

Приобретение портфелей осложнено большим числом покупателей, чем продавцов. «Сегодня интерес к качественным ипотечным портфелям действительно высок, особенно со стороны банков, которые раньше не развивали ипотечное кредитование», — подчеркнула Ушкова.

Действительно, Альфа-Банк — не единственный игрок, в последнее время заявлявший об амбициях войти в число лидеров ипотечного рынка. За два-три года войти в топ-3 на этом рынке и занять не менее 5%, также почти с нуля, намерен банк «Российский Капитал», который переходит в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Есть амбиции и у Совкомбанка, который также интересуется покупкой портфелей. Именно он, по информации издания, конкурировал с Альфа-Банком за покупку портфеля у Абсолют-Банка, но его ценовое предложение оказалось ниже.