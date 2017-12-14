Президент Федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна достигла стадии гиперинфляции. Об этом сообщает телеканал RussiaToday со ссылкой на данные El Nacional.



«Это драматично, так как всех нас одинаково лишают капиталов, а президент каждый год увеличивает объем ликвидности на 900%, что является главным бензином для инфляции», — заявил он.

Ласаррабаль также добавил, что власти страны еще больше осложняют ситуацию, заставляя снижать цены на 50%, что ведет к банкротству предприятий и, как следствие, лишает людей рабочих мест.

Он отметил, что в сложившейся ситуации страдают все отрасли экономики.

«Сейчас мы сажаем только 60% того, что производили ранее», — заметил бизнесмен, подчеркнув, что уровень производства в сырьевом секторе упал на 60—70%.

Ранее финансовый комитет Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщил, что за 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1 300%, а по итогам года он составит 2 000—2 100%.