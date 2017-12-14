Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,73 рубля, курс евро увеличился на 17 копеек, до 69,42 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российской валюте сегодня будет сложно, так как нефть активно сдавала позиции в предшествующие два дня, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Снижению нефтяных котировок способствовали два фактора: ежемесячный отчет по нефти ОПЕК и еженедельной отчет о запасах нефти в США, поясняет аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

В своем отчете ОПЕК высказывала опасения по поводу увеличения добычи нефти в США, так как ее добыча растет быстрее, чем ожидалось. А в отчете Минэнерго трейдеры опять обратили внимание на рост запасов бензина и добычи нефти.

«На дневном периоде проявилась разворотная модель «двойная вершина». Глядя на ее появление, покупатели боятся заходить в длинные позиции после двух дней падения. Тем более отсутствуют драйверы для роста», — комментирует аналитик.

Хотя на торгах в четверг цена на нефть начала понемногу восстанавливаться — по данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 62,85 доллара.

Аукционы Минфина РФ и заседание FOMC прошли, а рынки после ослабления доллара успокоились, продолжает Антонов. Теперь, полагает он, рубль может опять возвращаться к своему любимому уровню 59 рублей за доллар, чтобы отыграть вчерашнее трехпроцентное падение цен на нефть.

Между тем Купцикевич не исключает, что в паре EUR/RUB сегодня может пройти важный тест поддержки на 69.

«Движение ниже этой отметки способно укрепить «быков» по рублю в том, что российская валюта способна перейти в наступление, несмотря на целый ряд негативных факторов, включая сезонную слабость и некоторую коррекцию нефти», — комментирует эксперт.

Сегодня в центре внимания участников рынка окажутся заседания Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференция Марио Драги.