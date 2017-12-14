Сбербанк предоставит группе компаний «Пионер» финансирование на строительство в Москве жилого квартала «Life-Кутузовский». Сумма кредита составит 18,7 млрд рублей, срок кредитования — пять лет, указано в сообщении Сбербанка.

Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 230 тыс. кв. м будет построен в Западном округе столицы на берегу реки Сетунь.

Строительство восьми жилых корпусов будет проходить в два этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на II квартал 2019 года, а полностью проект планируется завершить к середине 2020 года.



В Сбербанке напомнили, что ранее он профинансировал строительство шести жилых комплексов и двух апарт-отелей ГК «Пионер» в Москве и Санкт-Петербурге.