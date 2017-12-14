Сбербанк предоставит группе компаний «Пионер» финансирование на строительство в Москве жилого квартала «Life-Кутузовский». Сумма кредита составит 18,7 млрд рублей, срок кредитования — пять лет, указано в сообщении Сбербанка.
Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 230 тыс. кв. м будет построен в Западном округе столицы на берегу реки Сетунь.
Строительство восьми жилых корпусов будет проходить в два этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на II квартал 2019 года, а полностью проект планируется завершить к середине 2020 года.
В Сбербанке напомнили, что ранее он профинансировал строительство шести жилых комплексов и двух апарт-отелей ГК «Пионер» в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.