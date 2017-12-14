Промсвязьбанк пока не получал предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.
«Банк не получал предписания ЦБ, о котором идет речь в запросе. Речь идет о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае этого года. Согласование акта проверки может занимать длительное время, мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков. Об этом есть соответствующая нота в нашей девятимесячной отчетности по МСФО», — сказали в пресс-службе кредитной организации.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что регулятор требует от Промсвязьбанка доначислить резервы. Сумма, о которой может идти речь, по данным источников, может составлять 130 млрд рублей.
«У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», — подчеркнул со своей стороны председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
Центробанк на днях потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд рублей резервов, пишут «Ведомости». По данным издания, банк пытается снизить сумму претензий, иначе ему потребуется помощь.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.