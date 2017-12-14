Промсвязьбанк пока не получал предписаний со стороны Банка России о возможном увеличении резервов.

«Банк не получал предписания ЦБ, о котором идет речь в запросе. Речь идет о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае этого года. Согласование акта проверки может занимать длительное время, мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков. Об этом есть соответствующая нота в нашей девятимесячной отчетности по МСФО», — сказали в пресс-службе кредитной организации.



Ранее газета «Ведомости» сообщила, что регулятор требует от Промсвязьбанка доначислить резервы. Сумма, о которой может идти речь, по данным источников, может составлять 130 млрд рублей.



«У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», — подчеркнул со своей стороны председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

ЦБ требует от Промсвязьбанка доначислить 100 млрд рублей резервов Центробанк на днях потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд рублей резервов, пишут «Ведомости». По данным издания, банк пытается снизить сумму претензий, иначе ему потребуется помощь.

