АктивКапитал Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Пенсионный Плюс» (от 20 тыс. рублей на 370 дней) при условии выплаты процентов на пенсионную карту НПС «Мир» открывается под 7,5%, в остальных случаях — под 7,25% годовых.

Доходность «Удобного» (от 10 тыс. рублей на 91, 181 и 370 дней) составит 7,25—7,5% годовых.

Оба вклада можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно. Кроме того, окончен прием средств во вклад «Перспективный».