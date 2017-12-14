АктивКапитал Банк понизил ставки по вкладам в рублях.
«Пенсионный Плюс» (от 20 тыс. рублей на 370 дней) при условии выплаты процентов на пенсионную карту НПС «Мир» открывается под 7,5%, в остальных случаях — под 7,25% годовых.
Доходность «Удобного» (от 10 тыс. рублей на 91, 181 и 370 дней) составит 7,25—7,5% годовых.
Оба вклада можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно. Кроме того, окончен прием средств во вклад «Перспективный».
ПАО «АК Банк» — крупный по размеру активов региональный банк, учрежденный в Самаре в 1994 году. На данный момент сосредоточен на кредитовании преимущественно коммерческих предприятий, развивает и «розницу» — вклады населения формируют значительную часть ресурсов.
На январь 2017 года, согласно раскрываемым данным, акционерами банка выступают председатель правления, член совета директоров Григорий Оганесян (58,31% — напрямую и через ООО «Лира»), его мать Галина Оганесян (4,03%) и супруга Татьяна Оганесян (3,46%), председатель совета директоров банка Алексей Леушкин (20,19%), Надежда Кузьмина (10,81% через ООО «Волга») и Максим Комаревцев (3,21% через АО «Акварель»).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 32,21 млрд рублей (126-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,65 млрд, кредитный портфель — 22,72 млрд, обязательства перед населением — 23,02 млрд.