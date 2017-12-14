Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил линейку небанковских услуг. Совместно с компанией TaxFree4U Limited банк запустил мобильный сервис для частных клиентов по возврату налога на добавленную стоимость за покупки в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и Финляндии. Скачать мобильное приложение TaxFree4U держатели карт УБРиР могут в AppStore и Google Play.

Как поясняется в сообщении банка, для получения возмещения по НДС необходимо сфотографировать чеки и загрузить их в мобильное приложение TaxFree4U. В свою очередь компания подгружает декларацию со всеми внесенными в нее данными. Клиенту нужно просто распечатать форму возврата НДС, предъявить ее вместе с чеками на таможне и получить печать от таможенного офицера. Оригиналы декларации и чеки необходимо отправить в офис TaxFree4U или передать сотруднику компании прямо в аэропорту.

«После несложных манипуляций возврат НДС выплачивается на карту клиента, эмитированную банком-партнером, в течение семи дней», — указывают в УБРиР.



В банке напоминают, что в России система возврата налога за покупки для нерезидентов заработает с 1 января. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Иностранные граждане, которые вывозят приобретенные в стране товары, смогут вернуть 18% НДС с покупки.

Владимир Путин подписал закон о tax free Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.