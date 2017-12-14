Саудовская Аравия планирует восстановить свою долю на рынке после завершения действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом глава Saudi Aramco Амин Нассер сообщил в интервью Reuters.



«Мы вынуждены были сократить поставки на определенные рынки в рамках действия соглашения. Но, надеюсь, мы сможем вернуть эти рынки, как только соглашение перестанет действовать», — сказал он.

Саудовская Аравия — один из инициаторов сделки по сокращению добычи, которая была заключена между странами ОПЕК, Россией и рядом других независимых производителей в конце прошлого года. Квота Саудовской Аравии в соглашении самая большая — 486 тыс. баррелей. Королевство стабильно перевыполняет ее с самого начала действия соглашения, удерживая добычу ниже 10 млн баррелей в сутки. Ранее сообщалось, что Saudi Aramco сократило поставки нефти в США до минимума за 30 лет.