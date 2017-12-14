Банк «Прайм Финанс» в рамках акции «Новогоднее предложение» повышает ставки по вкладам в рублях, долларах и евро на 0,5 процентного пункта.

Предложение действительно с 14 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

«Классика» (на срок от трех месяцев до двух лет) теперь открывается в рублях под 7,6—8,4%, в долларах — под 1,85—2,2%, в евро — под 0,65—1,1%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Рантье» (на срок от шести месяцев до двух лет) можно оформить в рублях под 7,4—8,2%, в долларах — под 1,8—2,1%, в евро — под 0,65—1,1%. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий счет.

«Комфорт» (на срок от шести месяцев до двух лет) размещается в рублях под 7,2—8%, в долларах — под 1,7—2%, в евро — под 0,55—1%. Предусмотрены пополнение и частичное снятие. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий счет вкладчика.

Сумма первоначального взноса должна составлять не менее 30 тыс. рублей, 500 долларов и евро.