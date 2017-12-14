По итогам ноября показатель личной инфляции почти вдвое превзошел показатель официальный. Так, при уровне официальной инфляции от Росстата в ноябре в размере 0,2% дефлятор составил 0,35%, свидетельствуют расчеты исследовательского холдинга «Ромир». Таким образом, их разрыв опять увеличился после сближения последних месяцев, отмечают социологи.

Напомним, «Ромир» разработал методику расчета статистического индекса — дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.



Исследователи поясняют, что официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. По их мнению, официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

В ЦБ объяснили расхождения между воспринимаемой и официальной инфляцией Более высокая оценка россиянами инфляции по сравнению с официальными цифрами имеет психологические причины. О них рассказал, комментируя последние данные по инфляционным ожиданиям населения и оценкам наблюдаемой инфляции, директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

В течение трех предыдущих месяцев (с августа по октябрь) дефлятор показывал значения ниже инфляции, однако в ноябре динамика изменилась.

«Сближавшиеся последние месяцы из-за разницы значений кривые инфляции и дефлятора опять получили разнонаправленные вектора, и разрыв между показателями опять увеличился. Напомним, что по итогам октября она составляла 0,4 процентного пункта, в сентябре — 0,5 п. п., а в ноябре вышла на уровень в 0,6 п. п. Таким образом, накопленное в начала года значение инфляции составляет 2,1%, а дефлятора — 2,7%», — отмечают в «Ромире».

Рост дефлятора говорит о том, что россияне платили за привычный набор товаров и услуг больше, чем в предыдущем месяце. И в отличие от данных Росстата о подорожании на 0,2—0,3% дефлятор фиксирует рост цен на привычный набор товаров на 0,7%.

«Видимо, предновогоднее подорожание все же дает о себе знать. Этим и объясняется превышение размера личной инфляции уровня официальной», — заключают социологи.