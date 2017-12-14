«БКС Брокер» и БКС Банк представили инновационный облачный сервис для участников зернового рынка. Как поясняется в сообщении финансовой группы «БКС», онлайн-проект призван повысить прозрачность зернового рынка, обеспечить производителям прямой выход на потребителей своей продукции, регистрацию на бирже, а также доступное финансирование, быстрый переход на общую систему налогообложения без визита в налоговую, аутсорсинг бухгалтерского учета и другую необходимую поддержку для развития малого бизнеса.

«Наше решение позволит предпринимателям, работающим на сельскохозяйственном рынке, правильно организовать и отладить процессы взаимоотношений с банком и существенно упростить бухгалтерский и налоговый учет за счет прямой интеграции с интернет-банком и привлечения аутсорсинга бухгалтерии. Таким образом, мы предлагаем комплексное решение, которое не только позволит выйти на биржевой рынок, но и поддержит внутренние процессы, связанные с открытием счета, налоговыми платежами и обязательной отчетностью. Все это позволит сделать переход к новой бизнес-модели максимально простым и удобным для бизнеса», — отметил директор дирекции малого бизнеса БКС Банка Дмитрий Костенко.

Ожидается, что благодаря предложенным возможностям сервиса производители смогут увеличить свою выручку на 40—50%. В планах компании «БКС Брокер» и БКС Банка расширение периметра сервиса за счет небольших фермерских хозяйств, переработчиков и экспортеров продукции, а также подготовка к доставке товара до аккредитованных элеваторов.



Кроме того, в рамках проекта подписан меморандум о сотрудничестве в области выпуска новых продуктов между «БКС Брокером», БКС Банком и «Росагролизингом». Взаимодействие в рамках проекта также ведется с Национальной товарной биржей.

«Росагролизинг» примет участие в развитии биржевой торговли зерном АО «Росагролизинг» подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и АО «Национальная товарная биржа». Как следует из сообщения, опубликованного накануне на сайте лизинговой компании, речь идет о совместном развитии биржевой торговли зерном.