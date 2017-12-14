Группа QIWI интегрировала платежные сервисы в линейку продуктов Социнвестбанка для частных лиц. Так, на сайте базирующегося в Уфе банка стала доступна моментальная оплата услуг нескольких тысяч провайдеров, в частности платежи за сотовую связь, Интернет, госуслуги, ЖКХ, игры и развлечения, уплата штрафов.

Как уточняют в QIWI, для совершения платежа достаточно выбрать провайдера, ввести сумму платежа и реквизиты банковской карты. К оплате принимаются карты Visa, Masterсard и «Мир». Денежные средства зачисляются на счет организации-получателя в режиме онлайн.

Кроме того, клиенты Социнвестбанка могут погашать кредиты и пополнять счета в любом QIWI-терминале, а также в мобильном или веб-приложении QIWI-кошелька. Для оплаты необходимо ввести номер карты, счета либо договора и указать Ф. И. О. владельца счета. Комиссия с плательщика составит 1,6% (минимум 100 рублей) от суммы платежа. Зачисление денежных средств на счет в Социнвестбанке происходит на следующий рабочий день.



«Задача, которую ставит перед собой банк, — предоставить возможность держателю банковской карты осуществить здесь и сейчас любой платеж. Для наших клиентов уже реализованы и пользуются популярностью подобные сервисы в кассах банка, банкоматах, терминалах и, конечно, в системе дистанционного банковского обслуживания. В качестве эксперимента нами принято решение запустить платежный сервис для всех посетителей нашего сайта независимо от того, являются они нашими клиентами или нет. Для этого был выбран, на наш взгляд, один из самых технологичных и быстроразвивающихся партнеров — платежный сервис QIWI», — отметил заместитель председателя правления Социнвестбанка Дмитрий Овчинников.