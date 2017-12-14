Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли во втором чтении ряд законопроектов, способствующих совершенствованию функций ВЭБа.

В частности, вносятся поправки в Налоговый кодекс об освобождении операций Внешэкономбанка от НДС и возможности использования гарантий ВЭБа для уплаты налогов.

Кроме того, планируется, что ВЭБ будет наделен функциями уполномоченного банка по гособоронзаказу.

«Расширение полномочий ВЭБа позволит банку развития серьезно нарастить объем кредитования предприятий реального сектора экономики, придаст новый стимул развитию наукоемких прорывных производств. Запуск механизма синдицированного кредитования открывает новые перспективы участия широкого круга институциональных инвесторов — таких как банки и негосударственные пенсионные фонды, в инфраструктурных проектах. Заемщики же при этом получают доступ к более длинным и дешевым деньгам. А значит — дополнительные стимулы к модернизации действующих и запуску новых производств, созданию рабочих мест», — подчеркнул председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.



Также депутаты приняли во втором чтении законопроект о синдицированном кредитовании. Суть законопроекта в том, чтобы ввести в правовые документы понятие «синдицированный кредит». Согласно законопроекту, участниками синдиката могут быть российские и иностранные банки, Банк России, Внешэкономбанк, международные финансовые организации и иностранные юридические лица, которые по закону вправе предоставлять кредиты.



«Принятие законопроекта о синдицированном кредитовании во втором чтении для нас — это большой шаг в движении вперед в рамках реализации нашей стратегии. Надеемся, что до конца года все законопроекты будут приняты в третьем чтении. Поправки в закон позволят ВЭБу стать активным участником синдикаций. Ранее такая возможность была ограничена, это было препятствием для максимально эффективной реализации стратегии ВЭБа. Работа ВЭБа будет направлена на активный поиск проектов, структурирование синдиката; предоставление финансирования как на ранних стадиях, так и долгосрочного. ВЭБ внедряет новый инструмент долгосрочного инвестирования — фабрику проектного финансирования, запуск которой запланирован на первый квартал 2018 года. Синдицирование — ключевой элемент фабрики», — отметил заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко.