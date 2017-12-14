Необходимо сосредоточить внимание власти и всего общества на высоких технологиях. Об этом сказал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



«Я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее, она должна быть современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, а производительность труда должна возрасти», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Необходимо сосредоточить внимание власти и всего общества, а это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения. Образование, высокие технологии, повышение производительности труда. Все должно быть настроено на то, чтобы повысить доходы граждан, населения», — добавил глава государства.