Банк «Хлынов» улучшил условия по кредитам «Рефинансирование» и «Пенсионный на рефинансирование». Теперь при заключении договора на срок от трех месяцев до одного года ставка составит 12% годовых, от года до пяти лет — 13% годовых. Прежде действовала единая процентная ставка 13% годовых. При отказе от личного страхования применяется надбавка в размере 2 процентных пунктов.



По программе «Рефинансирование» заемщики могут получить до 500 тыс. рублей без обеспечения и до 3 млн рублей – под поручительство или залог недвижимости либо автомобиля. Для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса размер займа ограничен 1 млн рублей.

Кредит «Пенсионный на рефинансирование» выдается в размере до 300 тыс. рублей без обеспечения и до 500 тыс. под залог имущества или поручительство. Для неработающих пенсионеров срок заимствования ограничен тремя годами.

«Программа позволяет рефинансировать задолженность по кредитам и кредитным картам сторонних банков, а также получить дополнительные средства на любые цели. После погашения текущих кредитов заемщику необходимо подтвердить целевое использование кредита и представить в банк справки об выполнении обязательств. Прежде банком устанавливалась надбавка в размере 3 процентных пунктов с момента выдачи кредита до предоставления в банк соответствующих документов, теперь она упразднена», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.