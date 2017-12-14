Банк «Хлынов» улучшил условия по кредитам «Рефинансирование» и «Пенсионный на рефинансирование». Теперь при заключении договора на срок от трех месяцев до одного года ставка составит 12% годовых, от года до пяти лет — 13% годовых. Прежде действовала единая процентная ставка 13% годовых. При отказе от личного страхования применяется надбавка в размере 2 процентных пунктов.
По программе «Рефинансирование» заемщики могут получить до 500 тыс. рублей без обеспечения и до 3 млн рублей – под поручительство или залог недвижимости либо автомобиля. Для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса размер займа ограничен 1 млн рублей.
Кредит «Пенсионный на рефинансирование» выдается в размере до 300 тыс. рублей без обеспечения и до 500 тыс. под залог имущества или поручительство. Для неработающих пенсионеров срок заимствования ограничен тремя годами.
«Программа позволяет рефинансировать задолженность по кредитам и кредитным картам сторонних банков, а также получить дополнительные средства на любые цели. После погашения текущих кредитов заемщику необходимо подтвердить целевое использование кредита и представить в банк справки об выполнении обязательств. Прежде банком устанавливалась надбавка в размере 3 процентных пунктов с момента выдачи кредита до предоставления в банк соответствующих документов, теперь она упразднена», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Людмила Дербенева (9,9%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 22,04 млрд рублей (153-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,08 млрд, кредитный портфель — 11,00 млрд, обязательства перед населением — 12,05 млрд.