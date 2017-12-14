На выборы 2018 года действующий президент России Владимир Путин пойдет в качестве самовыдвиженца. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

«Это будет самовыдвижение. Но я рассчитываю на поддержку партии. И, конечно, поддержку граждан», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, пойдет он на выборы сам или от партии «Единая Россия».

При этом президент отметил, что руководитель предвыборного штаба пока не выбран.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет конкурентов на предстоящих выборах.

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, так как Путин — действующий президент, то «его кандидатство протекает по иным законам». «Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток действующего президентства, конечно, меняет ситуацию», — добавил Песков.