Экономика растет, России удалось выйти из рецессии, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

«Что касается роста экономики, она все-таки растет. И это очевидный факт. Рост ВВП — 1,6%, рост промышленности — 1,6%. Очень хорошие темпы роста демонстрируют автопром, химическая промышленность, сельское хозяйство — в этом году будет опять под 3%, рекордный урожай. Это вообще самый большой урожай за всю историю. Растет экспорт. Он приобрел масштабный характер, мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых», — рассказал он.

«Поэтому рост есть. На чем он основывается? Мы преодолели два известных шока 2014—2015 годов. Резкое снижение цен на энергоносители, а оттуда мы получали основные доходы в бюджет, и санкции. Санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но повлияли», — отметил президент.



По его словам, «наше развитие стало больше опираться на внутренний спрос». «Мы вышли из рецессии и перешли к стадии уверенного развития», — добавил Путин.