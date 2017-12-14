В деятельности Центробанка нет значительных нарушений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Действительно, у нас Центробанк, в соответствии с законом и общемировой практикой, — это независимая структура, которая неподконтрольна правительству и действует самостоятельно. В этом есть экономический смысл, смысл регулирования финансовой деятельности и контроля за банковской системой», — сказал он.

«Что касается контроля за соблюдением законов в самом Центробанке, то этот контроль осуществляется и прокуратурой, и другими органами. Время от времени ко мне поступают соответствующие материалы, но они своего подтверждения не нашли. Никаких заметных серьезных правонарушений в работе Центробанка не выявлено», — отметил Путин.

