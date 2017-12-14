Дефицит бюджета в 2017 году будет меньше запланированных 2,2% ВВП, а прямые иностранные инвестиции составят 23 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



«Так что Орешкин (глава Минэкономразвития Максим Орешкин. — Прим. ред.) прав», — отметил президент.



«Минфин там зажимает эти цифры, чтобы нельзя было больше денег потратить. Может, и правильно», — добавил он.



«У нас инфляция рекордно низкая за всю историю России — 2,5% год к году. Все это говорит о том, что идет явное оздоровление экономики. То есть Минэкономразвития представляет объективные данные», — сказал Путин.



Напомним, министр экономического развития Максим Орешкин, представляя обновленный макропрогноз, заявлял, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2% или ниже.