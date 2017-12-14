Денежная база РФ в широком определении на 1 декабря составила 13 трлн 69,9 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Банка России. На 1 ноября 2017 года показатель равнялся 12 трлн 863,2 млрд рублей, то есть за месяц он повысился на 206,7 млрд.

Денежная база РФ в широком определении в октябре сократилась на 53 млрд рублей Денежная база РФ в широком определении на 1 ноября составила 12 трлн 863,2 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. На 1 октября 2017 года показатель равнялся 12 трлн 916,2 млрд рублей, то есть за месяц он уменьшился на 53 млрд.

Как показывают данные регулятора, наиболее заметно вырос объем депозитов кредитных организаций в Центробанке — на 187,2 млрд рублей, с 1 трлн 359,2 млрд на 1 ноября до 1 трлн 546,4 млрд на 1 декабря.

Напомним, Банк России в августе прошлого года возобновил после полуторагодового перерыва проведение депозитных аукционов (преимущественно с привлечением средств на неделю) для поглощения избыточной ликвидности банковского сектора. Максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств на депозитах в ЦБ по итогам одного аукциона был зафиксирован 21 ноября этого года — 1,668 трлн рублей.

Кроме того, остаток средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) увеличился в ноябре с 1 трлн 807,2 млрд до 1,854 трлн рублей, объем депонируемых кредитными организациями в ЦБ обязательных резервов по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте — с 500,8 млрд до 501,6 млрд.

В свою очередь, объем наличных денег в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, без учета наличных денег в кассах учреждений ЦБ) уменьшился с 8 трлн 870,8 млрд до 8 трлн 863,9 млрд рублей, объем облигаций Банка России у кредитных организаций — с 325,2 млрд (по рыночной стоимости) на 1 ноября до 304 млрд на 1 декабря.



Начиная с августа этого года был проведен ряд аукционов по размещению купонных облигаций Банка России. Этот инструмент также был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября. При размещении последующих выпусков КОБР спрос со стороны банков был существенно меньше предложения ЦБ. Так, объем размещения второго выпуска (с погашением 17 января 2018 года) по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд рублей. Совокупный спрос на облигации третьего выпуска (с погашением 14 февраля 2018 года) и, соответственно, объем размещения на трех ноябрьских аукционах равнялся 77,8 млрд рублей при объеме предложения также 500 млрд; еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся. На проведенном 12 декабря первом аукционе по размещению четвертого выпуска КОБР (с погашением 14 марта 2018 года) спрос составил около 17,8 млрд рублей при общем объеме предложения 200 млрд.