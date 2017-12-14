Доходы россиян будут меняться к лучшему, постепенно оживает внутренний спрос. Об этом президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции.



«Постепенно оживает внутренний спрос. Торговля выросла на 3%. Доходы населения будут меняться к лучшему. Если бы не было этих ориентиров по поводу роста зарплат в бюджетной сфере, было бы хуже, поэтому мы все сделали правильно», — ответил Путин на вопрос журналиста о майских указах.

По мнению президента, в 2018 году заданные показатели будут достигнуты.

«93—94% заявленных целей исполнено. Майские указы выполняются удовлетворительно», — подытожил он.

Напомним, 4 марта 2012 года Путин был избран президентом в третий раз, впервые — на шестилетний срок. В день инаугурации он подписал широкую программу развития социальных гарантий — так называемые «майские указы», содержащие более 200 поручений.

